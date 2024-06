Idoso é encontrado morto em circunstâncias misteriosas no Paraná Um idoso de 66 anos foi encontrado morto o lado de um bilhete misterioso e com uma faca cravada no peito, na madrugada da última...

22/06/2024 - 10h33

