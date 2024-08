Insegurança nas Escolas: Adolescente Faz Professora de Refém no DF Um adolescente de 16 anos invadiu uma escola com faca no Distrito Federal, em Brasília, por volta das 13h...

Ric|Do R7 21/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌