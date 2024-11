Isenção de IPVA para motos: uma nova proposta no Paraná O RIC Notícias desta sexta-feira traz detalhes sobre sobre projeto de lei para isentar motocicletas de até 170 cilindradas do IPVA.... Ric|Do R7 18/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto para isentar de IPVA motos de até 170 cilindradas; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias desta sexta-feira traz detalhes sobre o Governo do Paraná que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o projeto de lei para isentar os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Pela proposta, assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, essas motos já não precisariam pagar o imposto a partir de janeiro de 2025. Ao todo, mais de 732 mil veículos serão beneficiados, o que representa cerca de 77% de toda a frota tributável de motocicletas do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• BR-376 terá bloqueio total na segunda-feira (21); entenda o motivo

• Projeto para isentar de IPVA motos de até 170 cilindradas; veja no RIC Notícias Noite

• 13º salário: primeira parcela deve ser paga até novembro; entenda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.