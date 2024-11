Jovem disse ao amigo que ‘tinha uns caras querendo pegá-lo’ antes de desaparecer Jovem disse ao amigo que ‘tinha uns caras querendo pegá-lo’ antes de desaparecer Ric|Do R7 28/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 21h28 ) twitter

Jovem desaparecido

Um jovem, identificado como Wellington Pontes, está há mais de nove meses desaparecido depois de sair com uma moça que conheceu pela internet durante o Carnaval deste ano. No dia do encontro, o rapaz que vivia em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, pediu socorro por mensagem a um amigo dizendo que “tinha uns caras querendo pegá-lo” antes de desaparecer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa história intrigante!

