Julgamento do Crime das Esmeraldas: Expectativa e Tensão no Tribunal O julgamento em júri popular do “Crime das Esmeraldas” está marcado para começar nesta quarta-feira (28)....

Ric|Do R7 27/08/2024 - 22h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌