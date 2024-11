Live com candidatos: Maria Tereza é a primeira a ser entrevistada A live será realizada às 12h no Instagram da Jovem Pan News de Curitiba e Londrina, respectivamente, e também no Instagram do Portal...

Ric|Do R7 15/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share