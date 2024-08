Lucros à Vista: Athletico Pode Lucrar com Transferências Internacionais O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (20) fala sobre negociações no futebol internacional. Isso porque... Ric|Do R7 20/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h11 ) ‌



O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (20) fala sobre negociações no futebol internacional. Isso porque a janela de transferências do mercado europeu pode render lucros ao Athletico, uma vez que Vitor Roque, do Barcelona, e Khellven, do CSKA Moscou, devem ser vendidos.

