Mega-Sena 2799 de hoje (21/10/2024); entenda porquê o sorteio não vai ocorrer

Mega-Sena

O sorteio do concurso 2799 da Mega-Sena não acontece nesta quinta-feira (21). Devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, que ocorreu na última quarta-feira (20), o sorteio mudou de data e será realizado somente no próximo sábado (23), às 20h, e será transmitido pelo Youtube da Caixa Econômica. O prêmio está estimado em R$ 18 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as novidades!

