Mensagens entre Ísis e vigilante indicam desejo de aborto da jovem desaparecida Mensagens entre Ísis e vigilante indicam desejo de aborto da jovem desaparecida Ric|Do R7 20/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ísis e Marcos conversaram sobre gravidez dias antes do desaparecimento da jovem (Foto: arquivo pessoal / Redes Sociais)

Mensagens adicionadas no inquérito policial mostram conversas entre Ísis Victória Miserski e Marcos Wagner de Souza, que conversaram sobre a gravidez. O diálogo é do dia 3 de junho deste ano, quatro dias antes da jovem desaparecer em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

Para saber mais sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Passeio noturno conhecido como ‘Curitiba Sombria’ é destaque no Boa da Pan

Cidade Alerta Curitiba Ao Vivo | 20/11/2024

Cidade Alerta Londrina Ao Vivo | 20/11/2024