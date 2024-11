Modelo de gestão ESG ganha espaço no PR; veja no Momento Indústria do Sistema Fiep Modelo de gestão ESG ganha espaço no PR; veja no Momento Indústria do Sistema Fiep Ric|Do R7 18/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modelo de gestão ESG

O setor produtivo está cada vez mais atento e se adequando às mudanças que estão pautando a economia no mundo. E no Paraná não é diferente, com o modelo de gestão ESG ganhando cada vez mais espaço em todas as regiões do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Inconformado com o fim do relacionamento, homem coloca fogo no carro da ex-esposa

Caso Ísis: Marcos Rone vai ou não a júri popular? Fim das audiências sem a decisão da justiça

Homem é preso por agredir e ameaçar de morte a própria filha