Motorista capota veículo após atingir viatura descaracterizada da PCPR Um motorista causou um acidente impressionante na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Portão, em Curitiba. O homem, de origem […]... Ric|Do R7 06/12/2024 - 09h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (6)

Um motorista causou um acidente impressionante na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Portão, em Curitiba. O homem, de origem mexicana, conduzia um SUV da marca JAC pela Avenida Santa Bernadethe quando atingiu um Chevrolet Ônix, que estava estacionado na via. Conforme apuração da RICtv no local, o veículo atingido é uma viatura descaracterizada da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC.

Leia Mais em Ric:

Athletico x RB Bragantino: novas imagens mostram tentativa de invasão e ação da PM

Lili Spada: quem era a influencer que morreu em decorrência de câncer de pulmão

Autores de crimes violentos no sudoeste do Paraná são alvo de operação