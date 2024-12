Motorista de carro de luxo passa mal, invade calçada e faz “strike” no PR Uma motorista de um carro de luxo perdeu o controle do veículo e invadiu uma calçada na Avenida Brasil, neste […] O post Motorista... Ric|Do R7 04/12/2024 - 14h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h29 ) twitter

Motorista de carro de luxo passa mal, invade calçada e faz

Uma motorista de um carro de luxo perdeu o controle do veículo e invadiu uma calçada na Avenida Brasil, neste quarta-feira (4), no Centro de Cascavel, na região Oeste do Paraná. Uma comerciante que trabalhava no local teve a barraca completamente destruída, mas conseguiu sobreviver.

