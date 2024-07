MPPR Lança Operação Contra Policial Penal por Assédio a Detentas O Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério... Ric|Do R7 24/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h53 ) ‌



Operação do MP investiga policial penal acusado de assédio e abuso contra detentas

O Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR) realiza nesta quarta-feira (24) a Operação Acrasia, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra um policial penal gestor da Cadeia Pública de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná.

