Mulher destrói carro em ataque de ciúmes: imagens chocantes revelam cena do crime Mulher destrói o carro ao tentar atropelar a suposta amante do marido #segurança #políciaLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 18/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌