Não perca o debate decisivo para a Prefeitura de Londrina

Debate da RICtv com candidatos à Prefeitura de Londrina no 2º turno; veja ao vivo

Neste sábado (19), os candidatos que concorrem à Prefeitura de Londrina no 2º turno das Eleições Municipais 2024 participam do debate da RICtv RECORD. O evento será transmitido ao vivo pela RICtv através do canal 7.1, na Rádio Jovem Pan News FM Londrina, no dial 104,5 além dos canais do YouTube da RICtv Londrina e no portal RIC.com.br.

