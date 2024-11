Nattanzinho está solteiro; veja detalhes na Hora da Venenosa Nattanzinho está solteiro; veja detalhes na Hora da Venenosa Ric|Do R7 27/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nattanzinho solteiro

A Hora da Venenosa desta quarta-feira (27), irá exibir todos os detalhes sobre o fim do relacionamento do cantor Nattanzinho. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre o ator Cauã Reymond que surpreendeu fãs ao aparecer em uma cachoeira. Confira todos os destaques do programa!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Policiais civis adotam cachorra que pediu ajuda para salvar filhotes

Policial agride jovem em faculdade após sua namorada o chamar por causa de briga

Ataque de cães: Forma como o animal é criado determina seu comportamento, diz veterinário