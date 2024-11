O Top de Marketing: veja quais são as marcas vencedoras do prêmio O Top de Marketing: veja quais são as marcas vencedoras do prêmio Ric|Do R7 27/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 27/11/2024 - 00h28 ) twitter

Premiação Top de Marketing

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB/PR) divulgou, na noite desta terça-feira (26) os vencedores do O Top de Marketing. Foram dez prêmios distribuídos, com destaque à Zedia, um case do Grupo RIC, que ganhou três categorias: Startup, Ideia Top e Gran Prix. Já a AirPromo, também em parceria com o Grupo RIC, venceu a categoria Comunicação.

