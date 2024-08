Operação Alvo: Transporte Escolar em Foco no Oeste do Paraná Empresários do setor do transporte escolar são alvos de operação no oeste do Paraná. Confira todos os detalhes na reportagem!Leia...

Ric|Do R7 22/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌