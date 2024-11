Paraná Clube anuncia a contratação de Júlio Rusch, ex-Coritiba Paraná Clube anuncia a contratação de Júlio Rusch, ex-Coritiba Ric|Do R7 19/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 21h29 ) twitter

Júlio Rusch

O Paraná Clube segue se reforçando para a disputa do Campeonato Paranaense 2025. Depois de anunciar as chegadas do meia Gustavo Xuxa, do lateral Lucas Mazetti e do treinador Argel Fuchs, o Tricolor oficializou o volante Júlio Rusch, de 27 anos, para a próxima temporada.

