Paraná é o segundo melhor estado do Brasil na alfabetização pública

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o Paraná é o segundo melhor estado do Brasil na alfabetização em escolas públicas do país.

Saiba mais sobre essa conquista e os detalhes do ranking acessando a matéria completa no nosso parceiro Ric.

