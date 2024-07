Paranaense agredida no Chile chega no Brasil A paranaense Maressa Crísley Nunes dos Santos, de 31 anos, agredida por três indivíduos no Chile, chegou ao Brasil nesta quarta-feira...

Ric|Do R7 04/07/2024 - 08h33 (Atualizado em 04/07/2024 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share