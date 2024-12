Parceiro da Escola: Confira quais escolas terão votação para implementação do projeto A comunidade escolar de 177 escolas estaduais do Paraná votam entre sexta-feira (6) e segunda-feira (9) para a implementação do […]...

Ric|Do R7 05/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share