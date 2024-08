Pavel Durov, Criador do Telegram, Detido na França em Investigação Polêmica O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi preso neste sábado (24) no aeroporto de Le Bourget, na França, devido... Ric|Do R7 26/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h31 ) ‌



Fundador do Telegram, Pavel Durov, é preso na França

O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi preso neste sábado (24) no aeroporto de Le Bourget, na França, devido a uma investigação que alega que a falta de moderação no aplicativo facilita crimes.

