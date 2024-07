Perícia encontra sangue e fios de cabelo no veículo do vigilante no caso Ísis A Polícia Civil encontrou sangue no carro do vigilante Marcos Wagner de Souza, preso suspeito do desaparecimento da jovem Ísis Miserski...

Ric|Do R7 17/07/2024 - 13h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 13h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌