Perícia particular concluída revela detalhes sobre acidente que vitimou menino de 9 anos Concluída a perícia particular do acidente que matou o menino Fernando de 9 anos. Confira todos os detalhes na reportagem!Leia a...

Ric|Do R7 08/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 08/07/2024 - 18h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌