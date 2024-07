Polícia relata falta de emoção dos pais de bebê morto em UPA

Ric |Do R7

“Não mostraram tristeza”, diz polícia sobre pais de bebê morto em UPA

Os pais da bebê de 3 meses que morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Sitio Cercado, em Curitiba, na madruga do último sábado (29) foram presos em flagrante e prestaram depoimento à polícia. Conforme o delegado Rodrigo Rederde, o casal não demonstrou tristeza ou arrependimento em relação à morte do filho.

