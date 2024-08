Policiais Militares Detidos em Operação do Gaeco O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR)... Ric|Do R7 22/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h21 ) ‌



Operação do Gaeco prende policiais militares suspeitos de homicídio PMPR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR) deflagrou nesta quinta-feira (22), com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, a Operação Grisio, que apura possível prática de homicídio por policiais militares.

