Policial em balada provoca pânico ao sacar arma Após ele apontar a arma para a mulher e outros clientes, o homem foi impedido de sair do local por seguranças.



Policial saca arma em balada após receber “não” de uma mulher, dizem testemunhas

Um policial penal foi filmado apontando uma arma enquanto ameaçava clientes e seguranças em Águas Claras, no Distrito Federal. De acordo com testemunhas, a confusão começou depois do homem ficar irritado com uma mulher após ela não aceitar dançar com ele. O caso ocorreu no dia 18 de agosto.

