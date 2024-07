Previsão do tempo: Curitiba terá dia chuvoso e frio, segundo o Climatempo O Estado do Paraná deve continuar o tempo instável e encoberto nesta sexta-feira (12) por causa do avanço de uma frente fria. Com...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (12/07/2024), segundo o Climatempo

O Estado do Paraná deve continuar o tempo instável e encoberto nesta sexta-feira (12) por causa do avanço de uma frente fria. Com isso, o amanhecer deve contar com a presença de um céu fechado e, no decorrer das horas, favorece a ocorrência de chuva em praticamente todas as áreas do Estado. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 9°C e máxima de 14°C.

