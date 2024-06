Previsão do tempo: Curitiba terá queda brusca de temperatura amanhã O destaque da previsão do tempo para esta quarta-feira (26) será uma queda ainda mais significativa nas temperaturas. Com isso, Curitiba...

Ric|Do R7 25/06/2024 - 17h53 (Atualizado em 25/06/2024 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share