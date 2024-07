Ric |Do R7

Previsão do tempo em Curitiba: tempo estável e temperaturas amenas A partir desta quarta-feira (17) o tempo estável deve voltar ao Paraná, devido a atuação de um centro de alta pressão alocado sobre...

‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (17/07/2024), segundo o Climatempo

A partir desta quarta-feira (17) o tempo estável deve voltar ao Paraná, devido a atuação de um centro de alta pressão alocado sobre a região Sul do país, o que deve impedir a possível formação de nuvens de chuva. Com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima de 12°C e máxima de 20°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem atira e mata pedreiro por conta de sujeira em obra

• Curitiba bate média histórica de chuva para mês de julho em menos de 15 dias

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (17/07/2024), segundo o Climatempo