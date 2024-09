Projeto inovador promete solução para a crise hídrica no Paraná Conheça a obra da reserva hídrica Você lembra quando a seca atingiu o Paraná e gente fazia rodízio de água […] O post Conheça a obra... Ric|Do R7 01/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 01/09/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conheça a obra da reserva hídrica

Você lembra quando a seca atingiu o Paraná e gente fazia rodízio de água na época da pandemia? Para evitar esse problema foi criado o projeto da reserva hídrica do futuro. A ideia é alagar uma área gigantesca e garantir uma reserva hídrica de abastecimento. A primeira parte já teve áreas desapropriadas e está em construção, a previsão de entrega é para outubro deste ano. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Parte do Paraná está em alerta amarelo para risco de geadas; veja onde

• Conheça o Fandango Caiçara

• Coisas da Roça | 01/09/2024