Proposta de Zé Elias visa enxugar a máquina pública em Foz do Iguaçu O candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Zé Elias, do partido União Brasil participou da sabatina promovida pelo Grupo […] O post Zé...

Ric|Do R7 12/09/2024 - 09h21 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌