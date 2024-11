Rapaz desaparecido é encontrado morto em carro submerso em rio no Paraná Rapaz desaparecido é encontrado morto em carro submerso em rio no Paraná Ric|Do R7 27/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h10 ) twitter

Homem foi encontrado dentro de carro submerso, em um rio no norte do Paraná (Foto: Divulgação/ Redes Sociais)

O morador de Primeiro de Maio, no norte do Paraná, que estava desaparecido desde a noite de sábado (23), foi encontrado morto nesta terça-feira (26). O homem foi localizado dentro de um carro submerso em um rio, às margens da PR-437, entre as cidades de Alvorada do Sul e Primeiro de Maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

