Reportagem: Multas por excesso de peso nas rodovias do Paraná aumentam 80% Multas por excesso de peso nas rodovias do Paraná crescem 80% no 1º semestre de 2024Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC...

Ric|Do R7 10/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 10/07/2024 - 15h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌