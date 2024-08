Resultados da Investigação do CENIPA sobre Queda de Avião em Vinhedo em Breve Investigação do CENIPA, sobre queda do avião em Vinhedo, deve sair em até 30 dias.Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com...

Ric|Do R7 12/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌