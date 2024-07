Revelações Impactantes: Resultado do Teste de Gravidez de Adolescente em Destaque RICtv tem acesso ao resultado do teste de gravidez da adolescente e gravação do suspeito. Confira todos os detalhes na reportagem...

Ric|Do R7 30/07/2024 - 16h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌