Revolta marca enterro de mulher morta pelo marido: “Destruiu tudo por vingança”

Foi sepultado nesta sexta-feira (6) o corpo de Dayane Rodrigues, de 35 anos, que foi morta a facadas na Zona Leste, em Londrina, no Norte do Paraná. Familiares e amigos estão revoltados com o crime. O marido dela, Renan Abra Pereira, confessou o crime e foi preso em flagrante. O suspeito revelou que descobriu conversas da mulher com um amigo dele.

