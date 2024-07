Ronaldo Fenômeno: ídolo do futebol ganha camisa do Maringá Futebol Clube O ídolo de muitos torcedores da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno, tirou fotos com a camisa do Maringá Futebol Clube, nesta sexta...

Alto contraste

A+

A-

Ronaldo Fenômeno ganha camisa do Maringá Futebol Clube em passagem pela cidade

O ídolo de muitos torcedores da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno, tirou fotos com a camisa do Maringá Futebol Clube, nesta sexta-feira (5). Ronaldo está de passagem pela cidade do Noroeste do Paraná e chamou a atenção dos moradores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Ronaldo Fenômeno ganha camisa do Maringá Futebol Clube em passagem pela cidade

• Pinhais ganha Linha Turismo e lunetas no Parque das Águas

• Ciclista atropelada por motorista bêbado morre em hospital de Maringá



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.