Segurança em Primeiro Lugar: Travessia Elevada Chega ao Binário do São Lourenço As obras do binário da Mateus Leme/Nilo Peçanha, nos bairros São Lourenço e Pilarzinho, em Curitiba, têm...

Ric|Do R7 16/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 20h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌