Seleção Brasileira inicia treinos em Curitiba com novidades

Incompleta, Seleção Brasileira faz o primeiro treino em Curitiba; vídeos

Ainda incompleta, a Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (2) seu primeiro treino em Curitiba. O treino ocorreu no CT do Caju, o centro de treinamento do Athletico. O Brasil enfrentará o Equador na sexta (6), às 22h, no Couto Pereira.

