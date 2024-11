Sobrevivente de tragédia: amiga finge morte para escapar A amiga de Thainá que sobreviveu relatou o caso à polícia, mas optou por não se identificar; ela sofreu ferimentos de faca. O post... Ric|Do R7 21/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 22h28 ) twitter

Caso Thainá: amiga conseguiu escapar após se fingir de morta

Nove dias após o caso, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) averiguou que Thainá Nascimento, de 23 anos, teria sido morta por causa de um celular. Ela foi encontrada morta no dia 12 de outubro em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após ela e a amiga serem agredidas. A outra jovem conseguiu sobreviver após fingir a própria morte.

