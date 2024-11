Song Jae-rim: relembre a carreira do ator sul-coreano Song Jae-rim: relembre a carreira do ator sul-coreano Ric|Do R7 12/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Song Jae-rim

O ator sul-coreano Song Jae-rim foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em Seul, na Coreia do Sul, na manhã desta terça-feira (12). A princípio a causa da morte do artista não foi divulgada. De acordo com as investigações preliminares, no local foi encontrada uma carta de duas páginas, que possivelmente indica que o ator tirou a própria vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre a carreira de Song Jae-rim.

Leia Mais em Ric:

Pastor condenado por dopar, abusar e abandonar vítima na rua é preso no Paraná

Coritiba perde na despedida de Jorginho; veja no Bate Pronto

Acidentes com carros de luxo: Imprudência e impunidade? O que está por trás?