Suspeito de Multas com Carro Clonado é Detido em Curitiba Preso com carro clonado: suspeito fazia multas desde 2015. Confira todos os detalhes na reportagem!Leia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 05/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌