Suspeitos de abuso a motorista de aplicativo são identificados pela polícia Nesta quarta-feira (28), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as fotos dos suspeitos de abusar de uma... Ric|Do R7 28/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia divulga fotos de suspeitos de abusar motorista de aplicativo na RMC

Nesta quarta-feira (28), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as fotos dos suspeitos de abusar de uma motorista de aplicativo em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O crime aconteceu no dia 18 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia divulga fotos de suspeitos de abusar motorista de aplicativo na RMC

• A Fazenda 2024: galã de novelas e estrela dos anos 90 estão em elenco do reality

• Ex-Porto, Josué é regularizado pelo Coritiba e pode estrear na Série B