Tempestades à Vista: Ciclone Extratropical Ameaça o Sul do Brasil A chegada de um forte ciclone extratropical no oceano deve trazer chuvas e vendavais para o Sul do Brasil...

Ric|Do R7 21/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌