Tempo instável em Curitiba: chuva e temperaturas baixas para este sábado Este sábado (13) será marcado por tempo instável, devido a uma atuação de cavados meteorológicos na altura do Sul do país que vai...

‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (13/07/2024), segundo o Climatempo

Este sábado (13) será marcado por tempo instável, devido a uma atuação de cavados meteorológicos na altura do Sul do país que vai aumentar a condição de chuva sobre o Paraná. Com isso, a previsão do tempo em Curitiba é de chuva desde o início do dia, a mínima será 8°C e a máxima 12°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (13/07/2024), segundo o Climatempo

• Assista aos sorteios das Loterias Caixa de hoje (12/07/2024); veja resultados

• Qual é a diferença entre voto branco e nulo?