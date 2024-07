Tombamento de caminhão causa congestionamento no Contorno Leste de Curitiba O tombamento de uma carreta, carregada com açúcar, causa um longo congestionamento no Contorno Leste, em Curitiba. O acidente aconteceu... Ric|Do R7 23/07/2024 - 07h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 07h53 ) ‌



Tombamento de caminhão deixa trânsito caótico no Contorno Leste, em Curitiba

O tombamento de uma carreta, carregada com açúcar, causa um longo congestionamento no Contorno Leste, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 3h40, desta terça-feira (23), na pista sentido São Paulo, na região do bairro Ganchinho. Por volta das 6h30, uma faixa foi liberada, porém, o congestionamento já afetava o trânsito no Contorno Sul.

