Torcedores do Athletico invadem área restrita e cobram Cuca, jogador e diretor; vídeo Cerca de seis torcedores do Athletico invadiram uma área restrita da Arena da Baixada após o 1 a 1 com o Corinthians. Eles cobraram...

Ric|Do R7 23/06/2024 - 19h43 (Atualizado em 23/06/2024 - 19h43 ) twitter

