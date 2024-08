Tráfico de Drogas: Mulheres Presas com Grande Quantidade de Maconha Três mulheres são presas com mais de 70 kg de maconha, caderno do tráfico e dinheiro. Confira todos os detalhes na reportagem!Leia...

Ric|Do R7 06/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌